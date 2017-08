Agathe Auproux en bikini : Son décolleté fait sensation...

Et il n'en fallait pas plus pour que les internautes se focalisent sur son décolleté... "Superbe piscine, superbe bouée, superbe femme et superbe poitrine", "Super sexy comme ça", "Le décolleté, je meurs", "Je rêve d'être à la place du flamant rose", "Tu as un corps magnifique Agathe", peut-on lire en commentaires.

Avant de profiter du soleil de la Creuse, Agathe Auproux avait été aperçue à Calvi en Corse ou encore sur l'île d'Oléron, au large des côtes de la Charente-Maritime. L'occasion pour la journaliste d'afficher sa silhouette de rêve. En bikini sexy, top dévoilant son sideboob ou encore maxi décolleté, la jeune femme n'a cessé de faire grimper la température.