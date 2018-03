Agathe Auproux en couple : Ses révélations !

En mars 2017, Agathe Auproux rejoignait la joyeuse bande de Touche pas à mon poste (C8). Et très vite, les téléspectateurs se sont attachés à la chroniqueuse. Aussi se sont-il mis à scruter le moindre de ses faits et gestes sur les réseaux sociaux. Les médias se sont également rapidement intéressés à sa vie privée, une situation qu'elle a quelque peu mal vécue.

"Quand je me suis rendu compte qu'une photo postée sur mon compte pouvait générer quatre, cinq articles en ligne, j'ai décidé de ne mettre en scène que moi. Comme tous les gens de ma génération, j'assume mon narcissisme, mais désormais, on ne verra plus mon mec, ma mère ou mon frère", confiait-elle en octobre dernier à nos confrères de Voici. Elle n'a donc pas répondu aux rumeurs disant qu'elle n'était plus en couple avec Boris.

Néanmoins, Agathe Auproux n'a pas eu d'autre choix que de s'exprimer sur sa vie amoureuse jeudi 22 mars 20018. Cyril Hanouna présentait le Prime de la vérité. Et comme son nom l'indique, les chroniqueurs devaient répondre en toute honnêteté aux questions des internautes. Et l'un d'eux n'a pas manqué de demander à Agathe Auproux si elle était célibataire.

On a ainsi appris que la belle brune... était en couple. Elle n'a toutefois pas souhaité en dire plus sur l'heureux élu. Agathe a simplement précisé qu'il ne s'agissait pas du youtubeur Mohamed Henni. Affaire à suivre...

Du côté des audiences, ce Prime de la vérité a rassemblé pas moins d'i,3 million de téléspectateurs, soit 5,6% de part de marché sur les 4 ans et plus.