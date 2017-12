Agathe Auproux et Fauve Hautot divines pour une soirée 2.0 !

Lundi 11 décembre, nombreuses sont les personnalités à s'être rendues sur la péniche Boréas, près de la tour Eiffel à l'occasion de la soirée de lancement de l'application pour smartphone ThomasLaMasse, un professionnel des pronostics sportifs.

Parmi elles, les deux charmantes chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8), Agathe Auproux et Géraldine Maillet. Les danseurs de Danse avec les stars Fauve Hautot, Maxime Dereymez et Katrina Patchett ont également fait sensation face à Frédérique Bel, Djibril Cissé, les youtubeurs Wesley Krid et IbraTV, l'artiste américain Maejor Ali (Brandon Green) et la judoka Audrey Tcheuméo.

Du côté des candidats de télé-réalité, Thomas Lamasse a pu compter sur la présence des candidats de La Villa des coeurs brisés 3 (NT1) Vivian Grimigni, sa petite amie Beverly, Nadège Lacroix, Fanny Salvat – dont le beau décolleté a dû faire sensation –, Maéva, Florent Ré et Antonin. Adixia des Marseillais était aussi de la partie au côté de son beau Jim.