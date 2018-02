Agathe Auproux : Explications avec Géraldine Maillet, Matthieu Delormeau taclé

De retour dans Touche pas à mon poste vendredi 9 février 2018, Agathe Auproux a eu l'occasion de s'expliquer en direct avec Géraldine Maillet concernant les durs propos qu'elle avait déclarés jeudi dernier à son encontre et qui l'ont poussée à quitter le plateau. La belle chroniqueuse en a aussi profité pour lancer une pique à Matthieu Delormeau.

L'heure des explications

C'est Géraldine Maillet qui a ouvert le bal des explications en dévoilant qu'elle avait envoyé un message à Agathe à la suite de l'émission. "J'ai envoyé un texto hier soir à Agathe qui m'a répondu ce matin. Effectivement, comme dans un groupe d'individus, on est tous très différents. Sur le fond je ne la rejoindrai jamais sur ce qu'elle a dit mais ce n'est pas grave car on n'est pas obligés d'être toujours d'accord (...). Pour le reste on est une sorte de groupe, ça arrive d'avoir des coups de griffes et des coups de coeurs. Je n'ai aucun problème avec Agathe", a confié la romancière de 45 ans.

Agathe Auproux lui a alors reproché de ne pas lui avoir dit au préalable qu'elle n'allait pas être tendre avec elle : "J'ai simplement trouvé ça dommage que tu n'ais pas eu la démarche de venir me parler mercredi soir car tu es restée jusqu'à tard dans les loges. J'aurais aimé que ça se passe un peu avant et que je ne découvre pas ça en direct. J'espère que l'émission que j'adore ne ressemblera plus jamais à la séquence d'hier soir qui n'est pas ce qu'on prône ici et qui ne reflète pas vraiment les relations qu'on a en vrai tous ensemble." Elle a toutefois rapidement précisé que l'équipe de Touche pas à mon poste était une belle et grande famille.

Cela ne l'a quand même pas empêchée de s'en prendre à Matthieu Delormeau (absent hier soir) qui ne l'avait également pas épargnée : "Quand cette émission était dans l'oeil du cyclone l'année dernière, qu'il y a eu énormément de polémiques et que tout le monde nous tapait dessus, certains autour de cette table ont complètement disparu et n'ont plus répondu au téléphone." Nul doute que le beau blond prendra la temps de lui répondre dès son retour sur le plateau.

Rappel des faits

Pour rappel, le 8 février dernier, Géraldine Maillet avait lancé à sa jeune camarade qui regrettait que la bande de TPMP ait frappé trop fort contre la candidate de The Voice 7 Mennel, quitte à s'appuyer sur des arguments de "la fachosphère" : "Tu as dit 'Je me suis renseignée', c'est quoi ? Tu es Élise Lucet de TPMP ? Est-ce que t'as fait vraiment une enquête ? (...) De la même manière que Gilles Verdez réclame la sortie de Mennel de The Voice, pour les tweets que t'as faits, qui étaient aussi abjects et ignobles, effectivement on pourrait aussi dire 'Pourquoi Agathe Auproux reste à TPMP ?' Je pense que c'est pour ça que tu as été déchirée et que tu l'as mal vécu."

Des propos auxquels Agathe – qui a donc été confrontée à son passé le moins glorieux – avait répondu avec calme. Mais Matthieu Delormeau a mis le feu aux poudres en déclarant : "J'essaierai de te pardonner dans quelques jours, mais pour l'instant j'ai du mal à dire bonjour... Hier j'étais hors de moi, les inepties, c'est toi qui les a dites." Triste et exaspérée, la brunette n'avait pas tardé à quitte le plateau, en larmes. "Je n'ai pas d'amis ici... Que ce soient Géraldine, Valérie... C'est pas mes amies", avait-elle asséné malgré le soutien de Cyril Hanouna. Elle s'était ensuite expliquée sur les réseaux sociaux afin de rassurer ses fans.