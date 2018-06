Agathe Auproux inquiète après sa prise de poids : Sa photo interpelle !

Agathe Auproux est très active sur les réseaux sociaux. Depuis qu'elle est chroniqueuse dans Touche pas à mon poste sur C8, la jeune femme de 26 ans est devenue très populaire. Elle n'hésite donc pas à partager son quotidien avec sa communauté sur son compte Instagram. Jeudi 21 juin 2018, la jolie brunette a d'ailleurs avoué à ses 525 000 abonnés qu'elle s'inquiétait pour son poids.

"Quand tu tires sur l'élastique de ton maillot, que tu réalises que tu aurais dû commencer ton régime plus tôt, que tu mangeras quand même des gnocchis ce soir", a-t-elle déclaré en légende d'une photo où elle pose en débardeur et en culotte haute sur un balcon. En réponse aux commentaires de ses fans, la chroniqueuse de Cyril Hanouna a également assuré qu'elle avait de la cellulite et des vergetures.