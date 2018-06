Agathe Auproux mal à l'aise : Ces images qu'elle préfère oublier !

Émission Touche pas à mon poste (C8) spéciale jeudi 7 juin 2018. À l'occasion de la venue d'Olivier Minne, Delphine Wespiser et Willy Rovelli, Cyril Hanouna a préparé un programme ambiance Fort Boyard. Kelly Vedovelli et Miss France 2012 ont passé l'épreuve des jarres et Maxime Guény était déguisé en Père Fouras.

Baba n'a pas non plus résisté à l'envie de dévoiler quelques séquences de Fort Boyard. Parmi elles, le moment où Agathe Auproux est soumise à l'épreuve des cylindres (qui a été enlevée). Et la chroniqueuse n'a pas vraiment apprécié de revoir ces images. "On peut ne pas revoir les images, je t'en supplie. Vraiment, ça me gêne de ouf", a-t-elle demandé à Cyril Hanouna. Malheureusement pour elle, le magnéto a tout de même été lancé. De honte, elle s'est caché le visage.

Une fois le retour au plateau, la belle brune a refusé de commenter ce passage. L'animateur du jeu d'aventure a en revanche souhaité expliquer pourquoi l'épreuve avait été supprimée : "La version que l'on m'a donnée, c'est que cet endroit, qui était les cylindres, comme l'autre pièce qui était consacrée aux jarres, était l'un des espaces les plus grands. Et pour cette saison, nous avons créé La Banque qui demandait beaucoup de mètres carré. Et le seul espace qui correspondait était celui des cylindres."