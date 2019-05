Agathe Auproux : Nouvelle tête et sourire retrouvé

Le 11 mars 2019, Agathe Auproux a fait une terrible révélation. La chroniqueuse de Balance ton post (C8) a raconté qu'elle était atteinte d'un cancer, un lymphome. Elle avait indiqué qu'elle suivait une chimiothérapie, perdait ses cheveux et avait un cathéter. Mais la belle brune de 27 ans a vite précisé qu'elle allait combattre cette maladie. Depuis, elle se livre sur le sujet sans tabou sur Instagram.

Le 21 mai 2019, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste a annoncé qu'elle se rendait chez Hair Luxury afin de choisir une perruque. Le lendemain, elle a partagé une conversation qu'elle avait eue avec sa maman sur WhatsApp. Elle a expliqué que devant, il n'y avait tellement plus de cheveux qu'ils étaient "hyper fins". "Ceux qui restent, on dirait une espèce de frange dégarnie. (...) Ça fait des trous, y a plus assez de masse pour que ce soit uniforme et qu'ils se séparent en mèche", a-t-elle écrit.

Agathe Auproux a ensuite expliqué à sa maman qu'elle allait récupérer son postiche jeudi et que, quitte à porter une perruque, autant "faire un truc de fou et dédramatiser". "Ça risque de te choquer mais c'est juste une perruque", a-t-elle conclu. Ce jeudi 23 mai, elle a dévoilé le résultat. Ses abonnés ont donc découvert qu'elle avait opté pour une perruque bleue. "Merci merci merci Hair Luxury. Indubitablement les meilleurs. Perruques, extensions, coiffure. Allez les suiiiivre, ils ont réussi à me redonner le sourire. Un vrai. Oui je vous ai mis 5 photos. J'appréhende de ouf vos retours. Mais moi j'aime trop", a-t-elle écrit en légende de sa publication.

Si elle appréhendait les retours de ses abonnés, Agathe Auproux a vite été rassurée en lisant les nombreux messages positifs en commentaires.