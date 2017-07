Agathe Auproux, pianiste talentueuse et sensuelle : Ses admirateurs conquis

Agathe Auproux, nouvelle coqueluche de Touche pas à mon poste (C8), sait comment faire plaisir à ses admirateurs.

Après avoir multiplié les clichés assez sexy depuis la Corse, où se tenait la 15e édition du festival Calvi on the Rocks au début du mois de juillet, la divine brunette de 25 ans continue d'épater ses abonnés, de plus en plus nombreux à commenter ses moindres faits et gestes sur les réseaux sociaux.

Sur Instagram, où elle est désormais followée par 201 000 comptes, Agathe vient par exemple de démontrer qu'elle avait quelques bonnes bases au piano ! "Au début c'est du Mozart et après c'est une impro de jazz. Je suis très triste car j'ai fait des années de piano et j'ai presque tout perdu. Cette légende est au premier degré", a-t-elle commenté avec humilité ce 24 juillet 2017.

Bien entendu, les internautes ont rapidement souhaité commenter cette jolie vidéo. "Franchement, tu te débrouilles bien", "Mais tu joues grave bien Agathe ! T'as tous les talents", "C'est ça que t'appelles avoir tout perdu ?!?!? Non parce que t'as trop la classe là, grave mignonne et élégante en même temps, et belle impro (moi aussi je suis premier degré mais j'y connais rien en musique)", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Décidément, Agathe Auproux est une jeune femme étonnante !