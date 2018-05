Agathe Auproux "sans maquillage et sans lunettes" : Elle se dévoile au naturel !

Depuis son arrivée comme chroniqueuse dans Touche pas à mon poste (C8), Agathe Auproux réunit une communauté de fans assez importante. Très suivie sur les réseaux sociaux, la recrue de Cyril Hanouna fait l'unanimité. Si les internautes prennent plaisir à faire partie de ses followers, c'est pour ses photos sexy mais aussi pour son naturel.

Alors qu'elle apparaît toujours tirée à quatre épingles sur le plateau de TPMP, la jolie brune se dévoile sans une once de maquillage en story sur Instagram ce jeudi 3 mai 2018. "Sans maquillage et sans lunettes j'ai 17 ans et demi", s'amuse Agathe Auproux. Sur le selfie en question, la brunette de 26 ans fixe l'objectif et se montre toujours plus belle !

Rappelons que ce n'est pas la première fois que la jeune femme se dévoile au naturel. En janvier dernier, après s'être filmée très maquillée, la chroniqueuse avait créé la surprise en postant des images d'elle après s'être démaquillée. Un avant/après qu'elle avait elle-même commenté, amusée. "Ce n'est plus la même personne mdr", avait alors lancé Agathe Auproux.