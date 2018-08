Agathe Auproux se confie sur son départ de TPMP : " J'avais fait le tour"

Ce jeudi 30 août 2018, c'est avec surprise qu'on apprend qu'Agathe Auproux ne rempilera pas en tant que chroniqueuse dans Touche pas à mon poste à la rentrée. Une annonce qui survient quelque temps après que la belle brunette a fait taire les premières rumeurs de départ. Pour autant, les téléspectateurs pourront toujours la retrouver à l'écran sur C8 puisqu'elle basculera dans le nouveau talk show de Cyril Hanouna, Balance ton post!, chaque vendredi en deuxième partie de soirée.

Quelques heures après cette révélation, nos confrères de Télé Loisirs ont contacté la jeune femme de 26 ans pour connaître ses raisons : "C'est une décision que j'ai prise moi-même. Puis, avec Cyril, nous avons discuté de Balance ton post ! et nous avons trouvé ça cohérent que j'en fasse partie, assure-t-elle. Je pense que j'ai apporté ce que je pouvais apporter à Touche pas à mon poste !. J'avais fait le tour après une année très riche en émotions, et d'autres feront encore mieux le job que moi cette saison. Mais je continuerai à suivre l'émission dès lundi. J'ai hâte de voir les nouveaux chroniqueurs et nouveautés à l'antenne. Je sens qu'ils vont faire une saison exceptionnelle."

Par ailleurs, Agathe Auproux, pressée de voir se lancer Balance ton post !, affirme qu'elle "y sera plus à (sa) place". "Franchement, un talk aussi ambitieux, avec une toute nouvelle bande, et en plus en direct à cette heure-là, c'est du jamais vu. Je sais que l'émission est très attendue. Je pense que j'y serai plus à ma place. J'en ai discuté avec Cyril et j'ai donc préféré me concentrer sur ce nouveau défi."

La belle retrouvera ainsi de nouveaux chroniqueurs autour de la table du trublion du PAF, comme Doc Gyneco, Éric Naulleau, Bernard Laporte ou encore Bertrand Chameroy qui opérera là son grand retour à la télé.