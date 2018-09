Agathe Auproux se sépare de ses vêtements pour la bonne cause

Agathe Auproux a décidé de faire de la place dans ses placards... et pour la bonne cause !

En effet, comme on peut le voir dans ses stories Instagram, l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste qui officie désormais dans Balance ton post le vendredi soir sur C8 a décidé de mettre en vente 100 pièces personnelles, issues de son dressing.

L'argent ainsi récolté sera reversé à l'association Enfants du Mékong qui oeuvre dans le but d'aider les enfants du Sud-Est asiatique par le biais du parrainage individuel. "J'ai donné des pièces vraiment sympas, j'espère que vous allez kiffer ! Mille mercis à ebay.fr d'avoir organisé tout ça", a commenté la très jolie brune de 26 ans.

Dans un communiqué envoyé en marge de cette opération, Agathe Auproux a aussi expliqué : "J'aime beaucoup fouiller dans les friperies et sur eBay, où l'on peut dénicher des vêtements et accessoires introuvables ailleurs. Le fait de mélanger le neuf et la seconde-main permet de créer des looks originaux, et d'avoir un style qui nous ressemble vraiment."

La vente de la garde-robe d'Agathe Auproux se déroulera du 24 septembre au 15 octobre sur ebay.fr. Une centaine de pièces de 5 à 40 euros seront proposées.