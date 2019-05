Agathe Auproux, Selena Gomez... Les stars en maillot, tendances pour l'été

Le printemps a réveillé chez les stars une envie de vacances ! Les impatientes Selena Gomez, Agathe Auproux ou Demi Lovato se sont envolées en spring break et se sont empressées de porter leurs maillots de bain. Un petit tour des tendances s'impose avant le début de l'été...

Cet été encore, le maillot de bain sera le look LE look à soigner ! Il peut se porter dans des coloris classiques (blanc et noir), à l'image de Selena Gomez (son bikini lui a même permis de cacher la cicatrice de sa récente greffe) ou Elizabeth Hurley. Le fluo aura également la cote : Agathe Auproux, récemment vue en Grèce, Khloé Kardashian, en voyage aux îles Turques-et-Caïques ou encore Hailey Baldwin ont choisi de jouer la carte m'as-tu vu, pour des vacances encore plus fun.

Le motif animal s'impose également comme une des tendances estivales ! Demi Lovato lui a fait la part belle lors d'un séjour à Bora Bora, son "paradis sur Terre" situé en Polynésie Française. Khloé Kardashian encore et la chanteuse (et petite amie de M. Pokora) Christina Milian ont récemment affiché leur humeur féline, exprimée sur leurs bikinis tâchetés, façon léopard.

L'imprimé floral reste un must. Jade Lagardère et Ashley Graham ont préféré se tourner vers ce classique des saisons printemps-été.

En cette fin de mois de mai, l'heure est encore au choix de la destination de vacances. Où poserez-vous vos valises cet été et quels maillots emmènerez-vous ?

Jeunes ou plus âgées, minces ou voluptueuses : n'ayez aucun complexe et profitez pleinement de votre été !