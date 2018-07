Agathe Auproux sensuelle et patriote dans sa tenue légère : "Vive la France"

Mardi 17 juillet 2018, Agathe Auproux était encore d'humeur festive après que la France a remporté la Coupe du monde de Russie. Grande fan du ballon rond, celle qui a fait plusieurs déplacements pour assister aux matchs s'est affichée dans une jolie tenue rouge estivale sur son compte Instagram et dévoilait ainsi son bronzage parfait et sa plastique de rêve, elle qui s'inquiétait il y a peu de sa prise de poids.

À travers cette série photo, Agathe Auproux rend un nouvel hommage aux couleurs du drapeau français, avec ce petit ton décalé qu'on aime tant : "Vive la France et pardon mais vive cette tenue aussi."

Sans grande surprise, ses quelque 500 mille abonnés se sont empressés de valider : "Très jolie Agathe", "Vive la beauté, le charme, la coquetterie et la classe que tu incarnes chaque jour", "Tu es super belle", "Ça pique les yeux", "Chaud devant", "Cette tenue te va à merveille", "Quelle beauté naturelle."

Il y a quelques jours encore, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste ! était en Corse à l'occasion du festival Calvi on the Rocks. Sur place, elle avait pour mission d'animer différents Facebook Lives en compagnie du journaliste Hugo Clément et de la comédienne Marion Seclin.