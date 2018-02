Agathe Auproux : Ses "excuses publiques" à Benjamin Castaldi après le clash

Samedi 10 février 2018, Agathe Auproux a pris le temps d'adresser un message à Benjamin Castaldi concernant leur vive altercation du 7 février dernier, dans Touche pas à mon poste (C8).

Dans le cadre du débat concernant la polémique de la candidate de The Voice 7 Mennel, Agathe Auproux a accusé le mari d'Aurore Aleman de relayer des "fake news de la fachosphère". Une déclaration qui a mis Benjamin Castaldi hors de lui. Il avait même menacé de quitter le plateau si elle ne revenait pas sur ses propos. Le lendemain, elle avait subi les foudres de la majorité de ses collègues en direct, une situation qui l'a fait fondre en larmes. Aussi avait-elle pris la décision de ne pas rester jusqu'à la fin de l'émission.

Et vendredi, Agathe a fait une mise au point avec Géraldine Maillet, l'une des plus virulentes à son encontre. Toutefois, elle n'a rien dit à Benjamin Castaldi dans l'émission. La belle brune a préféré lui adresser un tendre message sur Twitter : "@B_Castaldi cette semaine intense se termine. Je tiens encore à m'excuser publiquement si je t'ai blessé. Je n'ai jamais voulu t'insulter. Jamais. J'ai simplement maladroitement évoqué un relais d'informations qui en rien ne t'incombent. On se voit lundi."

Des excuses qui, à n'en pas douter, seront acceptées par Benjamin Castaldi.