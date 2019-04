Agathe Auproux : Ses fans lui pardonnent son spoiler sexy de "Game of Thrones"

On le sait, Agathe Auproux n'est jamais la dernière pour offrir un petit trait d'humour sur les réseaux sociaux.

Lundi 29 avril 2019, alors que de très nombreux fans français de Game of Thrones attendaient de découvrir le 3e épisode de la 8e et ultime saison – celui de la bataille tant attendue entre les vivants et les marcheurs blancs –, la chroniqueuse de Balance ton post (C8), qui combat actuellement la maladie (elle souffre d'un lymphome), a décidé de poster une photo inattendue sur son compte Instagram.

Sur celle-ci, la très jolie Agathe (27 ans) apparaît vêtue de cuir dans une robe moulante ornée de parures métalliques... Un look que ne renieraient pas Sansa Stark ou Cersei Lannister dans la série ! "Désolée pour le spoiler mais c'est moi sur le Trône de fer à la fin de la saison", a-t-elle écrit avec malice.

Evidemment, les internautes ont beaucoup apprécié le trait d'esprit... et la photo sexy. "C'est désormais officiel, Dieu est une femme", "Là on est à un niveau très élevé sur l'échelle de la beauté", "Mais quelle beauté, on dirait une vraie princesse", pouvait-on lire dès les premières réactions.