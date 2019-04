Agathe Auproux, son cancer : des proches "pas à la hauteur" et "auto-centrés"

Il y a quelques jours, Agathe Auproux poussait un coup de gueule sur le réseau social, après avoir été accusée de mentir sur sa maladie. Alors qu'elle était récemment en déplacement à Miami, un internaute a mis en doute l'état de santé la chroniqueuse de Cyril Hanouna. "Entre deux séances de chimio à l'hôpital, ça ne te dérange pas si je fais ce que je veux ? Tocard. Les 17 personnes qui ont liké ce commentaire abject : vous validez un discours malveillant, qui sous-entend que les personnes malades n'ont plus le droit de vivre, un discours dangereux qui les enferme dans leur condition. Et comme ce n'est ni ce cancer ni la chimio (ni ce genre d'abrutis) qui vont dicter ma vie, je vous bloque. Ça vous permettra de ne plus voir mon compte Instagram qui vous dérange tant. Et de continuer vos jugements étroits et l'expression de votre bêtise, mais entre vous", s'était-elle indignée.