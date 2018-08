Agathe Auproux, son conseil aux femmes mal dans leur peau : "Vous êtes belles"

Agathe Auproux est plus qu'au coeur de l'actualité. Après avoir confirmé son départ de Touche pas à mon poste (C8) pour Balance ton post, le nouveau rendez-vous de Cyril Hanouna, la belle brunette s'est montrée très active sur les réseaux sociaux dans la soirée du 30 août 2018. C'est à ce moment-là qu'elle a donné de bons conseils aux femmes qui ne se sentent pas bien dans leur corps.

Agathe Auproux s'est emparée de son compte Instagram pour aider ces femmes en détresse. Elle n'a pas hésité à les conseiller directement dans sa story. "Vous êtes belles, regardez votre reflet dans les yeux des gens qui vous aiment", a-t-elle commencé.

Se voulant rassurante, Agathe Auproux garantit que les réseaux sociaux ne montrent pas la réalité : "Les meufs sur Instagram (moi compris) ne vous montrent que le beau, mais on est toutes pétries de doutes et de complexes." La jeune femme de 26 ans ne s'arrête pas là et donne un ultime conseil. "Éloignez-vous des énergies négatives, des personnes néfastes, du besoin de rentrer dans une case, dans une norme", a-t-elle déclaré avant de conclure : "Trouvez le courage d'être pleinement vous-mêmes et n'offrez cette version de vous qu'à ceux qui le méritent."

Voilà un bel exemple à suivre !