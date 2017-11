Agathe Auproux : Tenue cocooning sexy, elle se dévoile dans son intimité

Comme elle l'a déjà expliqué en interview, Agathe Auproux a un petit côté casanier. C'est ce qu'elle a fait lundi 27 novembre à en croire une photo qu'elle a postée sur Instagram. Un cliché à la fois sérieux et sensuel.

La chroniqueuse de Touche pas à mon poste aime le football et les livres. Les températures étant peu clémentes cet automne à Paris, elle a donc préféré rester chez elle pour bouquiner. Un moment très cocooning immortalisé et dévoilé sur les réseaux sociaux. Mais ce qui a véritablement intéressé ses followers, ce n'est pas de connaître le titre de son roman, la couverture n'étant pas visible, mais bien sa tenue.

La sublime brune s'affiche en effet dans une pose naturelle, moulée dans une petite robe à bretelles qui fait ici office de chemise de nuit et qu'elle porte, on s'en doute, sans soutien-gorge. Un look qui a bien sûr attiré les regards – plus de 45 000 –, mais surtout les compliments.