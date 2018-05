Agathe Auproux (TPMP) agacée par Kelly Vedovelli, "d'une stupidité affligeante"

Agathe Auproux ne fait pas du tout dans la dentelle.

Mercredi 23 mai 2018, une séquence des 4/3 de Jean-Luc Lemoine – qui se défendait pourtant récemment de nourrir les querelles entre chroniqueurs – a vraiment agacé Agathe Auproux, absente du plateau. Dans celle-ci, on revenait notamment sur une séquence où Kelly Vedovelli avait lancé en plateau à destination d'Agathe et ses tenues parfois sexy : "Quand on met un décolleté ou que l'on montre ses fesses, on sait pertinemment que ça va critiquer sur les réseaux sociaux." Une sortie qui avait déjà franchement irrité la jolie brune, à en croire ses propos hors antenne. "Quelle horreur. Qu'est-ce que c'était bête ce que tu avais dit là", avait alors commenté Agathe face à Kelly. "Chacun son avis", avait aussitôt rétorqué la jolie DJ passée par le clip Bella de Maître Gims.

Face à ces off diffusés dans les 4/3, Agathe Auproux n'a pas pu s'empêcher de prendre la parole pour revenir sur cette discussion et a redit tout le mal qu'elle pensait du raisonnement assez simpliste de Kelly Vedovelli. "Hey les génies ! La tenue, je l'adore et la reporte sans problème. Considérer comme normales les réactions violentes et agressives qui suivent, c'est très grave. Vous baignez dans des clichés sexistes que vous finissez par revendiquer vous-mêmes. C'est triste (...) Donc oui, le 'Mais c'est normal de se faire insulter quand on porte des tenues sexy, faut s'y attendre et assumer, sinon ne pas en porter !!', est un discours d'une stupidité affligeante. Et ce raisonnement, en plus d'être bête, est gênant et dangereux", a-t-elle tweeté sans prendre de gants.

Voilà qui ne devrait vraiment pas arranger les choses entre les deux chroniqueuses de TPMP qui ne s'appréciaient déjà pas beaucoup...

