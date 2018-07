Agathe Auproux (TPMP) convoitée : Elle révèle comment faire pour la séduire...

Agathe Auproux est une jeune femme très convoitée depuis qu'elle apparaît quasi quotidiennement sur C8.

Questionnée par les internautes sur Instagram ce 17 juillet 2018, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) a été invitée à révéler de quelle manière il était possible de la séduire. À la question "Comment réussir à te séduire ?", la rivale de Kelly Vedovelli qui affirme pouvoir tout quitter par amour a répondu : "Il y a un certain nombre de critères à réunir, le premier étant d'être très drôle", a-t-elle assuré.

Aussi, si vous vous sentez l'âme d'un candidat pour faire chavirer le coeur d'Agathe Auproux, la jeune femme de 26 ans a dressé un bilan pratique de ses qualités et de ses défauts durant cette session de questions-réponses. "J'ai un vrai sens de la loyauté, je suis toujours honnête et j'ai beaucoup d'empathie", a-t-elle renseigné. Et de poursuivre avec ses défauts forcément moins sympathiques : "Je suis très impatiente (donc capricieuse), je suis handicapée sociale et je suis excessive."

Côté professionnel, Agathe Auproux sera de retour sur nos petits écrans à la rentrée dans TPMP, tout comme Kelly. En attendant, c'est sur son compte Instagram que l'on peut suivre ses aventures – parfois sexy – estivales.