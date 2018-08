Agathe Auproux (TPMP) : "Je préfère être clivante que lisse..."

Agathe Auproux sait qu'elle n'a pas que des fans depuis que la France l'a découverte dans Touche pas à mon poste sur C8. Elle le sait tellement bien qu'elle a décidé de quitter Twitter pour ne plus lire ses haters...

Interrogée par l'un de ses admirateurs sur Instagram le 22 août 2018, la très jolie chroniqueuse âgée de 26 ans a été invitée à se livrer sur les critiques qu'elle reçoit. Lorsqu'il lui a été demandé de dévoiler ce qu'elle pensait de ces critiques, la rivale de Kelly Vedovelli a répondu : "On lit plus de demandes en mariage que de critiques et les deux ne veulent rien dire." Et de poursuivre son propos : "Quand j'y réfléchis, je préfère être clivante que lisse. Si tu plais à tout le monde, tu plais à n'importe qui. Si personne ne te critique c'est que personne ne t'envie. Et si t'es mal dans ta peau au point de te servir d'internet pour harceler, humilier et rabaisser, j'ai de la peine pour toi et je te souhaite d'arriver à t'accepter et à t'aimer un jour."

Dans un tout autre registre, alors qu'un internaute lui demandait de révéler l'un de ses souhaits les plus chers, Agathe Auproux a indiqué : "Si je pouvais téléporter toute ma famille dans une grande maison au Vietnam et leur assurer parfaite santé jusqu'à la fin, ce serait vraiment chouette."

Côté carrière, Agathe Auproux sera évidemment de retour sur nos petits écrans à la rentrée prochaine dans TPMP. En attendant, c'est sur son compte Instagram que la brunette multiplie les cartes postales... parfois sexy !