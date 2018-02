Agathe Auproux (TPMP) quitte le show en larmes : "Je n'ai pas d'amis ici"

Agathe Auproux a passé un très sale quart d'heure dans Touche pas à mon poste (C8) ce 8 février 2018.

Géraldine Maillet a en effet souhaité revenir sur la prise de parole d'Agathe la veille durant laquelle la jolie brunette avait souhaité faire savoir qu'elle regrettait que tout le monde – y compris elle – s'en soit pris à Mennel (candidate de The Voice aujourd'hui écartée du concours) en participant à ce qui peut s'apparenter à un lynchage médiatique... Malheureusement, la jeune femme n'avait pas réussi à se faire comprendre de certains de ses camarades – Benjamin Castaldi a par exemple cru qu'elle le traitait de "facho" alors qu'Agathe lui disait qu'il avait peut-être, malgré lui, relayé des propos de la fachosphère en parlant d'"apologie du terrorisme". Les téléspectateurs avaient assisté à violent clash avant une coupure pub.

Rebelote ce 8 février puisque Géraldine Maillet, absente la veille mais bien décidée à rouvrir le débat, s'est adressée à la jeune femme en remettant en cause sa prise de conscience et son "enquête" : "Tu as dit 'Je me suis renseignée', c'est quoi ? T'es Élise Lucet de TPMP ? Est-ce que t'as fait vraiment une enquête ? (...) De la même manière que Gilles Verdez réclame la sortie de Mennel de The Voice, pour les tweets que t'as faits, qui étaient aussi abjects et ignobles, effectivement on pourrait aussi dire 'Pourquoi Agathe Auproux reste à TPMP ?' Je pense que c'est pour ça que tu as été déchirée et que tu l'as mal vécu." Des propos cash auxquels Agathe – qui a donc été confrontée à son passé le moins glorieux – a répondu avec calme avant que Matthieu Delormeau, plutôt véhément, ne prenne la parole. "J'essaierai de te pardonner dans quelques jours, mais pour l'instant j'ai du mal à dire bonjour... Hier j'étais hors de moi, les inepties, c'est toi qui les a dites", a-t-il lancé avant d'être à chaque fois contredit dans ses arguments par la principale intéressée, laquelle, un peu lassée par ce procès, a finalement lâché à son camarade qui ne cessait de l'attaquer : "Pololo, la tannée ! T'es bête !"

Très attristée par cette séquence très dure, Agathe Auproux n'a pas pu retenir quelques sanglots quelques instants plus tard. Voyant sa chroniqueuse accablée, Cyril Hanouna s'est dirigé vers elle pour la réconforter. "Je n'ai pas d'amis ici... Que ce soient Géraldine, Valérie... C'est pas mes amies", a alors asséné la chroniqueuse avant de demander à pouvoir quitter le plateau sur le champ.

