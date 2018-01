Agathe Auproux (TPMP) : Ses photos les plus torrides de l'année !

Agathe Auproux, l'intervenante médias la plus sexy de Touche pas à mon poste sur C8, a su comment satisfaire ses nombreux abonnés sur les réseaux sociaux ces derniers mois.

Après un début d'année très sage, la jolie brune de 26 ans – experte en football, elle officie d'ailleurs également dans l'émission 19h30 Sport sur Canal+ Sport – n'a pas hésité à enchaîner les clichés sexy sur Instagram une fois l'été arrivé.

Que ce soit en direct depuis Calvi en Corse – en marge du festival Calvi on the Rocks – où elle s'est dévoilée en bikini et a multiplié les décolletés ou depuis l'île d'Oléron, destination depuis laquelle elle a suivi la même philosophie, la jeune femme a rencontré un franc succès tout au long de l'été. Même le Limousin a profité de sa plastique de rêve !

Forcément, avec une telle ligne éditoriale, la jolie brunette a collectionné les posts à plus de 25 000 like et a vu son compteur d'abonnés exploser au fil des mois. Aujourd'hui, la chroniqueuse comptabilise plus de 310 000 fans... Et ce n'est pas son dernier voyage au Viêt-Nam, son passage sur les cylindres de Fort Boyard ou ses nombreux shootings parisiens qui ont inversé la tendance !

En bonus, le 31 mai dernier, Agathe faisait déjà sensation sur Instagram en publiant une vidéo d'elle dans un haut moulant en train de faire un play-back sur Whenever, Wherever de Shakira. Une prestation plébiscitée puisqu'elle a été visionnée près de 500 000 fois sur le réseau social... Quel succès !

Vivement 2018...