Agathe Auproux (TPMP) : Ses vieux tweets racistes et homophobes exhumés ?

C'est une nouvelle polémique qui enfle sur les réseaux sociaux et dont l'équipe de Touche pas à mon poste (C8), récemment sanctionnée par le CSA, se serait probablement bien passée.

D'après de nombreux twittos qui ont fouillé dans ses archives Twitter, la très jolie Agathe Auproux – la chroniqueuse qui monte au côté de Cyril Hanouna – que l'on retrouvera prochainement dans Fort Boyard (France 2) aurait publié des tweets très problématiques dans sa jeunesse... Notamment en 2011, 2012 et 2013, aux débuts du réseau social Twitter, bien avant qu'elle ne connaisse le succès.

"Avec Hitler, on dira ce qu'on voudra, mais y avait pas de chômage #àméditer", "J'aimerai Justin Timberlake même s'il était noir #humouronline", "Euh les pauvres, prenez une douche avant d'aller au musée svp merci d'avance put*ain #hallu #lespauvres", "Pour mon anniversaire, j'aimerais que, au travail, l'on discrimine davantage les femmes enceintes que les noirs et les arabes", "Mes potes qui font ramadan qui ne savent pas s'ils peuvent m'aider à déménager car ils jeûnent et qu'il fait 40 degrés. N*que les arabes", "J'espère que le conducteur sera un gros pervers qui s'arrêtera dans les petites routes de campagne sans réseau pour me violer dans un champ", peut-on notamment lire dans de vieux tweets attribués à la jeune femme de 25 ans.

C'est Leila Ben Khalifa, la gagnante de Secret Story 8 sur NT1, qui a mis les pieds dans le plat en demandant publiquement des comptes à Agathe Auproux. "Comment peut-on avoir des propos aussi honteux et être certifiée ? Humour noir ou pas, c'est indécent et inacceptable comme propos !!! #signalez", a-t-elle indiqué ce 9 juin 2017. Et de poursuivre lorsque des admirateurs de la chroniqueuse ont assuré qu'elle avait été piratée : "Vous pensez vraiment qu'elle a été piratée en 2011 puis 2013 et d'autres années encore ? Ils ont que ça à faire, les hackers ? Nan mais sincèrement ses tweets sur Hitler, les homos, les Arabes et la demande de viol... ça ne choque que moi ? (...) Le second degré sur certains arguments, je ne l'ai pas, je suis navrée ! J'ai vu passer ces screens ce matin et ça m'a choquée sincèrement."

Dans ce contexte, David Doucet, le rédacteur en chef des Inrocks en personne, est sorti de son silence pour défendre son ancienne journaliste. "Ce qui me choque, c'est ton absence totale de second degré. Ce ne sont pas des 'arguments', ce sont des blagues d'une meuf de 20 ans. Facile de les exhumer et de les décontextualiser sept ans plus tard (...) La question n'est pas de savoir si c'est drôle ou non mais d'arrêter d'exhumer des tweets d'ados pour les relire au premier degré", a-t-il écrit.

Le débat fait rage...