Agathe Auproux (TPMP) sur les cylindres de Fort Boyard : Ses collègues conquis

Étant devenue l'une des chroniqueuses emblématiques de Touche pas à mon poste (C8) en l'espace de quelques mois, Agathe Auproux a gagné son ticket pour le tournage de la nouvelle saison de Fort Boyard (France 2) fin mai dernier... Cyril Hanouna a d'ailleurs élégamment teasé cette participation ce 7 juin dans TPMP !

Devant ses invités du jour, Émilie Besse et Les 3 Mousquetaires Olivier Dion, Brahim Zaibat et Damien Sargue, "Baba" a lâché alors qu'une photo assez sexy d'Agathe en pleine épreuve des "rouleaux" était diffusée en plateau : "Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! (...) Beau délire, très beau délire !" Bien entendu, les chroniqueurs Maxime Guény et Jean-Michel Maire ont eux aussi semblé séduits par cette photo inédite offerte par la production de Fort Boyard.

Pour rappel, vendredi 26 mai, la chroniqueuse publiait sur Instagram une photo d'elle la mettant en scène dans son lit, la mine fatiguée après une journée que l'on devinait éreintante. "Après Fort Boyard, il reste notamment des cernes, des courbatures et des hématomes. Ultimes souvenirs. J'espère vraiment que vous allez vous marrer en me voyant dans les épreuves", commentait-elle.

Sur place, Agathe Auproux a fait équipe avec Nelson Monfort, Gérard Vives, Camille Cerf, Magloire et Thierry Samitier.