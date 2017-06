Agathe Auproux (TPMP) violemment insultée à cause du foot : Sa réponse cash !

Agathe Auproux (25 ans) est jeune, belle et elle connaît un succès fulgurant grâce à Touche pas à mon poste sur C8. Il n'en fallait pas plus pour que la nouvelle protégée de Cyril Hanouna se doive d'affronter les pires rumeurs sur sa vie privée et soit régulièrement insultée par des haters sur les réseaux sociaux...

C'est d'ailleurs ce qui lui est arrivé une nouvelle fois samedi 3 juin alors qu'elle commentait sur Twitter la finale de la Ligue des Champions depuis son canapé. Alors que la journaliste de l'émission 19h30 Sport (sur la chaîne Canal+ Sport) donnait son avis sur différents joueurs, un twittos incroyablement sexiste s'est permis de violemment l'insulter à cause de sa passion pour le football. "Pourquoi tu parles de foot en fait grosse sal*pe ?", lui a-t-il violemment lancé.

Seulement voilà, Agathe Auproux n'étant visiblement pas du genre à se laisser faire, la jeune femme n'a pas tardé à user de sa répartie pour remettre cet anonyme extrêmement vulgaire à sa place. "Ah. J'avais oublié que pour parler de foot je devais préalablement demander l'autorisation à tous les connards du réseau. Au temps pour moi", a-t-elle lâché en commentaire de son retweet.

Déjà accusée d'être la maîtresse de Cyril Hanouna il y a quelques jours, Agathe Auproux avait décidé de prendre la parole dans TPMP le 31 mai pour remettre les pendules à l'heure. "Je me suis emportée hier sur Twitter, je n'aurais pas dû. C'était plus fort que moi (...) Depuis le départ d'Énora Malagré, on m'a accusée d'être responsable de son départ et on a été jusqu'à insinuer que c'était parce qu'il se passait quelque chose entre vous et moi, Cyril (...) Aujourd'hui, quand tu es une meuf, que t'es jeune, que tu fais tes débuts dans la télévision, c'est forcément parce que tu as sucé un mec ou que t'as couché avec quelqu'un d'autre", avait-elle expliqué avec dépit.