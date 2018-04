Agathe Auproux trop provocante dans TPMP ? La brunette agace...

Jeudi 19 avril 2018, Touche pas à mon poste fêtait comme il se doit ses 8 ans en prime time sur C8. Au cours de cette soirée spéciale où tout le monde était sur son 31, la jolie chroniqueuse Agathe Auproux a une nouvelle fois été la victime de critiques parfois violentes à cause de sa tenue que certains ont jugée beaucoup trop sexy...

En effet, après que l'équipe du film Taxi 5 a débarqué avec des bombes à mousse qui ont littéralement transformé le plateau en patinoire – non sans tremper les chroniqueurs –, Agathe Auproux, légèrement handicapée par sa longue robe noire, n'a pas pu regagner rapidement sa place autour de la table à cause des "dégâts" et du monde en plateau. Alors que la jeune femme se tenait seule à ses côté, Cyril Hanouna lui a lancé : "Oui ? C'est à quel sujet ? (...) Vous voulez vous asseoir un petit peu dans le public ? Faites attention, faites des grands pas ! Attention, ça glisse, merci."

Pendant qu'elle rejoignait sa place temporaire dans le public, les téléspectateurs ont alors pu découvrir la tenue toute en transparence d'Agathe laissant notamment entrevoir furtivement ses jambes et son postérieur. Une tenue certes sexy mais qui restait tout de même assez classe. Malheureusement, la jeune chroniqueuse de 26 ans a essuyé de nombreux commentaires déplacés sur les réseaux sociaux. "D'accord, donc Agathe a le c** à l'air et ça dérange personne ? Puis sa manière de vouloir se mettre en avant sans une once de naturel. Sortez-la bordel !", "Je ne peux plus voir Agathe. Toujours elle fait la meuf, elle se met à côté de Cyril et montre son c** ! Je ne peux plus la voir", "Agathe, c'est quoi cette tenue encore ?", pouvait-on notamment lire.

Une séquence à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !