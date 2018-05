Agathe Lecaron avec ses fils : Adorables moments de tendresse

Agathe Lecaron avait d'ailleurs déclaré à nos confrères de Télé Star qu'elle voulait pleinement se dédier à ses deux enfants en écartant l'hypothèse d'en avoir un troisième : "Mon mari en rêve. Mais avoir un enfant tard, ça implique de l'accompagner moins longtemps dans la vie. Et ça, ça me bouleverse. Sans oublier qu'à chaque naissance, les cartes sont redistribuées. Mon deuxième fils a eu longtemps du mal à dormir, on vient à peine de retrouver un équilibre. Alors je rêve de beaucoup de choses, mais pas d'un troisième enfant."