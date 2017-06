Agathe Lecaron dévoile une photo de son mariage pour ses noces de cuir

Agathe Lecaron est une femme heureuse et elle ne le cache pas. Mariée sur le tard, la pétillante animatrice de France 5 s'est fait passer la bague au doigt alors qu'elle avait 41 ans. L'heureux élu depuis 2014 ? François Pellissier, le directeur général délégué de TF1 Production, dont elle prend toujours soin de cacher le visage sur ses réseaux sociaux quand on peut facilement le trouver sur la Toile. La célébration de leurs noces de cuir n'échappe pas à la règle.

Mariée depuis deux ans tout juste, Agathe Lecaron s'est remémoré ce magnifique jour mercredi 28 juin, dévoilant une photo inédite de la cérémonie à la mairie sur sa page Instagram.

L'animatrice apparaît au premier plan dans une robe blanche très classique, les cheveux relevés en un élégant chignon et s'apprêtant à prendre son fils aîné dans les bras, Gaspard (aujourd'hui âgé de 3 ans et demi). François Pellissier se trouve au second plan, un bouquet de fleurs à la main. Si le visage du marié est caché par un coeur, seul son large sourire est laissé apparent. "Noces de cuir", est-il simplement légendé, trois mots accompagnés d'un coeur.