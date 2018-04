Agathe Lecaron, un 3e bébé ? La raison bouleversante pour laquelle elle refuse

Agathe Lecaron achèvera bientôt sa deuxième saison à la tête des Maternelles (France 5). Une expérience qui la comble de joie et qu'elle aimerait renouveler l'an prochain. Il faut dire que l'animatrice de 44 ans maîtrise parfaitement son sujet puisqu'elle est la maman de deux adorables garçons : Gaspard (né en 2014) et Félix (né en 2016).

Si la femme de François Pellisier aime plus que tout au monde endosser ce rôle, elle ne se voit pas avoir un troisième enfant, comme elle l'a confié à nos confrères de Télé Star : "Mon mari en rêve. Mais avoir un enfant tard, ça implique de l'accompagner moins longtemps dans la vie. Et ça, ça me bouleverse. Sans oublier qu'à chaque naissance, les cartes sont redistribuées. Mon deuxième fils a eu longtemps du mal à dormir, on vient à peine de retrouver un équilibre. Alors je rêve de beaucoup de choses, mais pas d'un troisième enfant."

Agathe Lecaron préfère vivre pleinement sa vie de maman avec ses deux enfants et se concentrer en parallèle sur ses projets professionnels, comme l'écriture de son livre qui sera publié en automne prochain, chez Lattès : "Un guide d'activités à proposer aux tout-petits pour leur éviter la tablette numérique." Elle envisage aussi de quitter le petit écran quand ses projets télévisés ne lui conviendront plus : "Pour moi, la télé est un média vieillissant. Autant se réinventer sur d'autres écrans ou dans un autre milieu."

L'intégralité de l'interview d'Agathe Lecaron est à retrouver dans le magazine Télé Star du 30 avril 2018.