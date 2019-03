Agnès Soral : "Ma fille a eu le sentiment que je ne lui appartenais plus"

En laissant son frère emprunter son pseudonyme pour qu'il bénéficie de sa notoriété, Agnès Soral ne s'imaginait pas qu'elle serait ainsi associée à un "penseur" d'extrême-droite. La fameuse Lola de Tchao Pantin était donc restée discrète ces dernières années, travaillant notamment plus souvent sur les planches. Elle revient à la télévision dans la série Un avion sans elle sur M6 à partir du 26 mars et voit donc les projecteurs médiatiques de nouveau braqués sur elle. Dans Gala, elle pose avec sa fille aînée Laetitia et se confie sur leur relation. Si elles sont très complices sur le cliché, les choses n'ont pas forcément été très simples au début.

"Même si je trouvais égoïste de mettre un enfant au monde, je n'ai pas pu y résister quand je suis tombée amoureuse de son père. Laetitia est une enfant de l'amour. Je rêvais de l'emmener partout, mais cette vie ne lui convenait pas", explique dans un premier temps Agnès Soral. Elle précise ensuite quels étaient les problèmes en particulier : "Au théâtre, c'était difficile pour Laetitia à l'heure des câlins quand je devais aller jouer. Ça lui arrivait aussi de s'endormir dans la loge. Mon métier était son plus grand rival. Même plus âgée, à la sortie de l'école, Laetitia ne supportait pas que des enfants viennent m'embrasser. Elle avait le sentiment en grandissant que je ne lui appartenais plus. Elle a dû faire le deuil du parent qu'elle aurait aimé que je sois pour que nous devenions les complices que nous sommes aujourd'hui."

Aujourd'hui âgée de 30 ans, la fille d'Agnès Soral vit entre Londres et Paris pour mener une carrière musicale. Elle fait partie du groupe de rock Average Sex. Elle a une demi-soeur, Thithanh, mais celle-ci préfère être loin des feux de la rampe et n'évolue pas du tout dans le milieu artistique, précise le magazine Gala.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Gala du 22 mars 2019