Agnieszka Radwanska : Mariage de princesse sur ses terres polonaises

Il y a quelques jours encore, Agnieszka Radwanska était vêtue de blanc pour jouer à Wimbledon, célèbre tournoi sur gazon londonien où elle a été éliminée en huitièmes de finale par la Russe Svetlana Kuznetsova. C'est de nouveau tout en blanc que la jeune joueuse de tennis polonaise de 28 ans fait parler d'elle mais pour une raison extra-sportive.

Samedi 22 juillet, la numéro 10 mondiale a convolé en justes noces dans sa vielle natale de Cracovie. Elle a épousé son compagnon de longue date et partenaire d'entraînement, Dawid Celt, au terme d'une cérémonie religieuse romantique.

Arrivée dans une voiture rétro, bouquet de fleurs blanches à la main, Agnieszka Radwanska est apparue dans une longue robe au bustier décolleté et brillant, la tête ornée d'un imposant voile en tulle. La tenniswoman était entourée de sa famille, mais malheureusement pas de son grand-père dont elle était proche et qu'elle a perdu en 2013.

Parmi les invités, figuraient plusieurs autres champions de tennis dont la bombe danoise Caroline Wozniacki qui a partagé plusieurs photos du mariage de son amie. "Lorsque l'une de vos plus proches et plus anciennes amies se marie, il est temps de faire la fête !! Quel couple fantastique ! Beaucoup d'amour et de santé et de bonheur pour les années et les années à venir", a-t-elle commenté sur sa page Instagram. La ravissante Allemande, Angelique Kerber, et le joueur polonais Jerzy Janowicz ont également assisté au plus beau jour de la vie d'Agnieszka Radwanska.