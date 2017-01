Agression de Kim Kardashian : 15 braqueurs présumés arrêtés !

C'est une information exclusive révélée par le site du magazine Le Point : Les braqueurs présumés de Kim Kardashian ont été arrêtés après une opération de police menée ce matin, 9 janvier, en France et en Belgique. Le gang, composé de bandits chevronnés et de personnes issues de la communauté du voyage, avait volé pour 9 millions d'euros de bijoux la nuit du 2 au 3 octobre dernier à Paris, durant la Fashion Week. Ce sont des traces ADN sur serflex ainsi qu'un pendentif retrouvé par une passante qui ont permis de remonter jusqu'aux malfaiteurs qui avaient sévi dans une luxueuse résidence hôtelière, le No Adress, rue Tronchet, où séjournait Kim K. "15 personnes ont été arrêtées" selon les informations d'Europe 1. "Des perquisitions sont actuellement en cours au domicile des différents suspects qui ont été dans la foulée placés en garde à vue", précise M6.fr.

Tôt ce matin, la BRB (brigade de répression du banditisme), aidée de la police belge, a investi plusieurs lieux comme Vincennes et le Raincy, ainsi que Nice. "La BRB avait ciblé 13 objectifs, et, à ce stade, on ignore si les forces de l'ordre ont réussi à mettre tout ce 'beau' monde sous les verrous ou si certains des individus mis en cause ont échappé au coup de filet", lit-on sur Le Point.fr. "Selon nos informations, une équipe de la BRB a même pu assister dans le nord de Paris au premier rendez-vous entre un émissaire des braqueurs et des revendeurs intéressés par la manne que représentent les joyaux de l'épouse de Kanye West." Les présumés coupables devraient effectuer 96 heures de garde à vue avant d'être déférés auprès des magistrats de la JIRS de Paris en charge de l'enquête.

L'agression de Kim Kardashian, mère de North et Saint, avait fait la une des médias l'automne dernier. Alors que le laxisme de la sécurité de la star était pointé du doigt - son garde du corps accompagnait la soeur de Kim Kardashian en boîte de nuit -, elle s'est éloignée des projecteurs et des réseaux sociaux, pour refaire surface ce mois de janvier. Elle a parlé publiquement de son drame, en larmes, comme on a pu le voir dans la bande-annonce de l'Incroyable Famille Kardashian.