Agustin Galiana (Clem) présente le scénario de la saison 8 !

Depuis la fin de la saison 7, les fans de Clem attendent les nouveaux épisodes avec impatience. Et alors qu'aucune information ne fuite, Agustin Galiana, qui tient le rôle d'Adrian, a annoncé son retour dans la série. "Je suis prévu au casting. Ils nous ont tous appelés, ils m'ont demandé si je voulais la faire et j'ai dit oui", avait-il confié à nos confrères de Purebreak.

Toutefois, Agustin Galiana n'avait pas livré de détails quant à l'action, indiquant qu'il n'avait pas encore reçu le scénario et que le tournage de la saison 8 de Clem ne débuterait qu'en mai.