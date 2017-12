Agustin Galiana (DALS 8) blessé lors de la finale : Il dévoile la raison !

Mercredi 13 décembre, Agustin Galiana remportait Danse avec les stars 8 (TF1). Une victoire bien méritée. L'acteur de Clem s'est entraîné très dur pour être le meilleur sur la piste de danse au point de se blesser pendant une répétition.

"Ça ne m'a pas gêné pour la finale même si ça fait trois semaines que je le porte. En répétant un porté, je me suis fait une entorse...", a confié le beau brun à Télé Star. Et de préciser lors d'un entretien pour Télé Loisirs que "le pire, c'est les moments de fatigue, quand tu sens que ton corps ne répond plus".

Agustin s'est ensuite épanché sur l'intransigeance de Candice Pascal lors des répétitions. "Candice m'a fait chier. J'étais vraiment saoulé, j'en pouvais plus. À chaque pas que je faisais, elle était là. Elle pinaillait beaucoup. Mais pour arriver à avoir la pluie de 10 qu'on a eue, il fallait faire ça !", a-t-il admis. Et d'ajouter que la jolie brune – aussi blessée elle aussi au cours de la finale – souhaitait vraiment remporter l'aventure cette saison.