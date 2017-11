Agustin Galiana (DALS 8) : "Je suis tombé amoureux de Tatiana Silva mais..."

Mais ne vous méprenez pas, Agustin et Tatiana sont de simples amis comme ils l'ont rappelé au cours d'une interview accordée au magazine Télé Loisirs. "Ça a matché entre nous dès notre première rencontre" a confié la partenaire de Christophe Licata. Et celui de Candice Pascal de préciser : "Cette photo reflète notre relation. Je suis tombé amoureux d'elle artistiquement et personnellement, mais Tatiana a quelqu'un dans sa vie."

Tatiana Silva a ensuite confié qu'elle aimait le "caractère lumineux, généreux et sans filtre" de la star de Clem : "C'est vrai qu'en un seul mois, nous avons tissé des liens très forts." Pas étonnant qu'Agustin Galiana la considère comme "son âme jumelle".

L'intégralité de l'interview d'Agustin Galiana et Tatiana Silva est à retrouver sans le magazine Télé Loisirs du 20 novembre 2017.