Agustin Galiana dévasté par le chagrin : Son père est mort...

C'est une nouvelle extrêmement triste que vient d'annoncer Agustin Galiana sur Instagram le 14 juin 2018.

Le comédien de 39 ans que l'on peut voir dans la série Clem (TF1) et qui a également remporté la huitième saison de Danse avec les stars vient de perdre son papa. Très peiné, il a souhaité lui rendre un hommage sobre en publiant un carré noir lourd de sens sur le réseau social.

"Non, rien... silence et une immense tristesse... Papa, tu es parti trop tôt. Ce cancer de merde ! Tu vas nous manquer <3 Beaucoup. Tu es encore avec nous, on t'aime", a-t-il écrit avec l'émotion que l'on devine.

Très suivi sur Instagram, l'acteur a aussitôt reçu de très nombreux messages de soutien. Des mots qui, à coup sûr, lui vont droit au coeur en cette période sombre. "Courage Agustin, je suis navrée et comprends votre douleur. Toutes mes condoléances", "Courage à toi et force à ta famille", "Je suis de tout coeur avec toi dans ce moment difficile", pouvait-on notamment lire.