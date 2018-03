Agustin Galiana dévoile son tatouage intime... juste au-dessus des fesses !

Agustin Galiana a visiblement fait très plaisir à Laurent Ruquier ce 25 mars 2018 dans Les Enfants de la télé sur France 2.

Le comédien de Clem âgé de 39 ans et grand gagnant de Danse avec les stars 8 sur TF1 a accepté d'évoquer un petit tatouage intime, il l'a même montré sur le plateau malgré son emplacement très... privé. "C'est vrai que j'ai un tatouage d'étoile... Vous voulez le voir ? C'est vrai ? D'accord mais je vous raconte son histoire avant !", a d'abord lancé le bel Espagnol avant de poursuivre avec bonne humeur : "En fait je me suis fait avoir par ma belle-soeur ! Ma belle-soeur est esthéticienne et un jour elle m'a dit : 'Écoute, j'ai pris des cours pour apprendre à faire des tatouages pas permanents, ça va durer que deux ans !' Je me suis dit 'Pourquoi pas ! Je vais me faire faire une étoile là où je la vois pas'. Je vais vous montrer ça !"

Si Laurent Ruquier avait bien entendu prévu des images à diffuser à ce sujet, il n'a pas été contre cette démonstration imprévue sur son plateau. "Si vous me le faites en live, je préfère !", a-t-il même lancé avec humour à son invité, très bon client. "Ça fait déjà douze ans que je l'ai !", a ajouté Agustin Galiana face à une Louise Bourgoin amusée.

