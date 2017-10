Agustin Galiana en couple ? Il en dit plus sur sa vie amoureuse...

Alors qu'il n'en finit plus de proposer des danses sensuelles à l'antenne de TF1, dans Danse avec les stars 8, Agustin Galiana affole ses fans. Et nombreux sont ceux à se demander si le beau gosse de la série Clem (TF1) est en couple ou célibataire. Interrogé à ce sujet par nos confrères de Gala, il a accepté de répondre, révélant notamment une blessure intime.

"Je n'aime pas trop parler de ça, lance l'acolyte de Lucie Lucas. Disons qu'en ce moment, je me concentre sur mon travail : entre mes cours de diction, le tournage des épisodes de la huitième saison de Clem et les répétitions de Danse avec les stars, je n'ai pas de temps pour l'amour." Célibataire, Agustin Galiana en dit plus : "Disons que ma dernière expérience sentimentale a été extrêmement difficile. C'était il y a trois ans. Désormais, je me protège. Je ne veux plus me prendre la tête avec une fille."

Mais le beau brun de 39 ans reste ouvert à une belle histoire d'amour. En effet, il souhaite "trouver la bonne personne". Lui qui se définit comme "quelqu'un d'extrêmement exigeant", de "très carré", espère rencontrer un jour "celle qui [le] fera grandir" et avec qui il aura un "rapport magnétique". "Je ne dis pas non, je ne suis pas fermé à l'amour !", conclut-il.