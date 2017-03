Agustin Galiana, François Sagat et Benoît Dubois réunis pour une folle soirée

Après le lancement du spectacle le 25 février, fêté par la troupe comme il se doit, le spectacle Priscilla, folle du désert a eu droit à une première générale, au Casino de Paris le 1er mars 2017. Une seconde a eu lieu le 3 et, pour l'occasion, un nouveau parterre de stars avait fait le déplacement.

Sur le tapis rouge de cette soirée, on a ainsi pu voir Laurence Roustandjee, le compositeur François Bernheim, le populaire acteur de films pour adultes François Sagat (lequel semble avoir posé au côté de l'humoriste suisse Joseph Gorgoni), Thibault Chanel de l'émission Recherche appartement ou maison, Line Renaud, le sexy Agustin Galiana, Blanca Li, Eva Darlan ou encore Geoffroy Thiebaut, Benoît Dubois, Firmine Richard, Gérard Collard, Marina Carrère d'Encausse...

Priscilla, folle du désert, c'est l'histoire dingue et fantasque de trois amis qui s'apprêtent à traverser le désert australien, de Sydney à Alice Springs, pour y présenter leur spectacle de drag queen. Pour le voyage de leur vie, ils optent pour un bus qu'ils baptisent Priscilla. Sur la route, ils ne trouvent pas que l'amour et l'amitié, mais bien plus que ce qu'ils n'auraient osé imaginer. Un voyage rythmé par les plus grands tubes de la musique disco, de Madonna à Kylie Minogue, de Tina Turner à Gloria Gaynor, d'Aretha Franklin à Earth, Wind & Fire, Cyndi Lauper...

Thomas Montet