Agustin Galiana rejoint Danse avec les stars 8 : "C'est un vrai défi !"

Le casting de Danse avec les stars 8 (TF1) se précise peu à peu. Après les officialisations des participations d'Arielle Dombasle, Sinclair, Lenni-Kim ou encore Camille Lacourt, l'animatrice Sandrine Quétier a révélé l'identité d'un nouveau participant ce 11 septembre 2017 à l'occasion d'un Facebook Live.

Après un cache-cache géant dans les couloirs de la une, l'animatrice a en effet retrouvé Agustin Galiana – que le public a adopté grâce à son rôle dans la série Clem – dans la social room de la chaîne. Très vite, le sexy comédien de 39 ans a expliqué à propos de sa venue dans le programme artistique : "TF1 m'a demandé, j'ai dit oui tout de suite. J'avais très envie de faire cette émission, j'adore danser. Je ne sais pas trop danser, je danse en soirée et chez moi. Je ne me suis pas du tout entraîné mais je fais du sport comme tout le monde. Je fais du TRX, un peu de natation... Ça me fait peur, c'est un vrai défi !"

Pour rappel, sur le parquet de DALS8, Agustin Galiana affrontera Arielle Dombasle, les chanteurs Sinclair et Lenni-Kim, le nageur français Camille Lacourt mais aussi très probablement la sublime présentatrice de la météo Tatiana Silva (32 ans), l'ex-Miss France et animatrice radio Élodie Gossuin, les jeunes parents d'Abbie et amoureux Vincent Cerutti et Hapsatou Sy et la comédienne de Nos chers voisins Joy Esther.

Le casting de DALS8 sera dévoilé en intégralité ce 11 septembre à 19h20 dans Quotidien sur TMC.

Rendez-vous le 14 octobre prochain sur TF1 pour découvrir Danse avec les stars 8 !