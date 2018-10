Agustin Galiana : Ses bouleversantes confidences sur son défunt papa

Lundi 15 octobre 2018, Agustin Galiana sera de retour sur TF1, non pas dans la série Clem mais le téléfilm Ils ont échangé mon enfant, dans lequel il partage l'affiche avec Julie de Bona. A cette occasion, il a accordé une interview à nos confrères de Télé 7 Jours pour parler de son rôle, mais pas que !

Nous avons donc appris que dans le téléfilm, l'acteur de 40 ans incarne Hugo, "un palfrenier qui passe son temps à voyager et qui tombe amoureux de Sophie, jouée par Julie de Bona, au moment où elle vit une situation compliquée et douloureuse avec sa fille". Agustin Galiana explique ensuite que son succès, il le doit notamment à la série Clem, qu'il a rejoint en 2016 : "A l'époque, j'ai senti que quelque chose se passait. Même si, c'est vrai, je suis longtemps resté le mec de Clem. Et c'est ensuite grâce à Danse avec les stars [saison 8, qu'il a remportée en 2017, NDLR], que je suis enfin devenu Agustin Galiana."

Une victoire pour le beau brun qui a quitté l'Espagne, son pays natal, pour s'installer à Paris après avoir longtemps "galéré". En plus d'être sur nos petits écrans, Agustin Galiana est chanteur et a récemment sorti un album éponyme dans lequel il rend hommage en chanson à son défunt papa : "Il est parti il y a trois mois... Il était très fier de moi. Il m'a raconté que le lendemain de la finale de Danse avec les stars quand il est arrivé pour jouer aux cartes dans le bar de notre petite ville en Espagne, tout le monde l'a applaudi. Et à la fin, il disait aux infirmières : 'C'est mon fils, il a du succès en France.'"

L'intégralité de l'interview d'Agustin Galiana est à retrouver dans le Télé 7 jours du 8 octobre 2018.