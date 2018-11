Ahmed Sylla face au racisme: Les fois assez drôles où on l'a ramené à sa couleur

Mercredi 7 novembre 2018, Ahmed Sylla était de retour à la télévision avec sa série Access, sur C8. Il y interprète Yanis, une jeune star d'Internet qui vient d'être recrutée dans une émission télévisée. Il devra tout faire pour s'imposer au sein de sa nouvelle équipe et, forcément, cela ne sera pas toujours simple. On le ramènera par exemple parfois à sa couleur de peau, une situation que l'humoriste de 28 ans a déjà connue.

"Une fois, c'était une petite fille dans un bus, elle avait 4-5 ans. Elle était avec sa mère et on était tout seuls dans le bus. Elle regarde sa mère, me regarde, regarde sa mère et à un moment elle lui demande : 'Maman, pourquoi le monsieur est tout noir ?' La mère est devenue toute rouge. Je lui ai dit que ce n'était pas grave", nous a confié Ahmed Sylla.

Et de poursuivre : "L'autre fois, c'est quand je suis arrivé sur Paris. Je vais pour retirer de l'argent et je tombe sur une dame assez âgée qui était en train de retirer de l'argent. Elle fait tomber un papier par terre, donc je l'interpelle pour le lui dire. Au moment où je lui tape sur l'épaule, elle se retourne, me voit et crie : 'Non, non, non.' C'est les deux fois assez drôles où on m'a ramené à ma couleur de peau."

