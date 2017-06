Aïda Touihri, enceinte et radieuse devant Katrina Patchett et son compagnon

Les incontournables Stan Smith vont-elles se faire détrôner ? Le Coq sportif et la maison Guerlain ont uni leurs forces afin de créer une paire de sneakers qui devrait enchanter toutes les fashionistas. Une grande soirée était organisée pour l'occasion, mercredi 31 mai 2017.

C'est au flagship Le Coq sportif – imaginé par Jean-Charles de Castelbajac – sur le chic boulevard Saint-Germain à Paris, que s'est tenue la soirée de lancement en présence de plusieurs personnalités. On a ainsi pu voir la présentatrice Aïda Touihri, enceinte et avec un petit baby bump visible sous sa robe, Frédérique Bel, Elisa Tovati, Ariane Brodier, Alexia Laroche-Joubert, Audrey Fleurot, Laurence Roustandjee, Laëtitia Milot, Christine Kelly ou encore Cristiana Reali, Jean-Philippe Sionneau (responsable communication France Le Coq sportif), la danseuse de Danse avec les stars Katrina Patchett et son compagnon Valentin D'Hoore...

Tous les invités ont pu découvrir le résultat de la collaboration entre la maison Guerlain et Le Coq sportif, qui ont offert à la silhouette espiègle de La Petite Robe noire une paire de sneakers intemporelle. Pour cette collaboration, les deux marques iconiques françaises ont choisi un modèle emblématique, la Arthur Ashe, réinterprétée en jouant sur les codes esthétiques de La Petite Robe noire, le noir et le blanc. Ces deux couleurs, tressées sur la tige, créent un motif au contraste graphique. Apposée sur la languette gauche, la fameuse Petite Robe noire fait de l'oeil au coq situé sur la languette droite. Ce jeu d'opposition est reproduit à l'inverse sur le talon de cette déclinaison de la Arthur Ashe. La semelle extérieure en gomme transparente est incrustée de paillettes argentées. Un modèle vendu 95 euros et qui devrait faire fureur.

Thomas Montet