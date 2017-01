Akihito du Japon : Affluence record pour les voeux de l'empereur déclinant

Le discours historique de l'empereur Akihito du Japon, qui abordait en août 2016 avec une émouvante lucidité la question de son déclin physique et de l'avenir du Trône du Chrysanthème, n'aura pas amoindri l'enthousiasme de la population, bien au contraire : à quelques jours d'intervalle, les Japonais se sont encore une fois déplacés en masse – 96 000 personnes, soit la seconde plus grande affluence depuis son avènement en 1989 ! – aux abords du palais pour le 83e anniversaire du souverain, le 23 décembre, puis ses voeux pour la nouvelle année.

Endeuillée au cours de l'automne par la mort du prince Takahito de Mikasa, oncle de l'empereur, la famille royale s'est comme de coutume rassemblée le 2 janvier 2017 autour de son chef au balcon de la résidence impériale : outre son épouse l'impératrice Michiko, il pouvait compter sur le prince héritier Naruhito et sa femme la princesse Masako, très en vue derrière les vitres de la galerie de l'aile Chowa-Den dans sa tenue bleu électrique, ainsi que le prince Fumihito d'Akishino et sa femme la princesse Kiko, accompagnés de leurs filles la princesse Mako et la princesse Kako. Les plus jeunes membres du clan, la princesse Aiko (15 ans), fille du couple héritier, et le prince Hisahito (10 ans), fils de Fumihito et Kiko, étaient dispensés de cette apparition ; ils figurent bien en revanche sur le portrait de famille diffusé la veille pour les voeux du Nouvel An.

L'empereur ménagé... Vers une abdication prochaine ?

Originalité de cette traditionnelle apparition au balcon du 2 janvier : il n'y a désormais plus de discours de l'empereur. Dans l'optique d'alléger le fardeau d'Akihito, à la lumière de son énergie déclinante, cette tradition en vigueur depuis 1990 a été abandonnée, à la suite d'une proposition de l'Agence impériale acceptée par le principal intéressé, qui a toutefois prononcé quelques mots : "J'ai l'espoir que les gens puissent mener une vie calme et spirituellement riche cette année. Je prie pour la paix et le bonheur du peuple du Japon et du peuple du monde."

Si d'autres aménagements sont à prévoir, l'empereur Akihito devrait toutefois effectuer avec l'impératrice Michiko une visite officielle au Vietnam au mois de mars, un peu plus d'un an après leur précédent déplacement diplomatique, aux Philippines en janvier 2016. Le gouvernement japonais devrait soumettre au Parlement au printemps, selon des rapports de médias locaux, un amendement à la Constitution permettant à Akihito d'abdiquer.