Al Pacino (78 ans) et Meital Dohan (39 ans) en couple: "Ce n'est plus un secret"

A 78 ans, Al Pacino, qui n'a jamais été marié mais a vécu un certain nombre d'histoires d'amour, a une nouvelle conquête... qui a très exactement la moitié de son âge. La Page Six du New York Post a en effet révélé samedi 22 septembre 2018 que l'acteur oscarisé pour Le Temps d'un week-end (Scent of a Woman) fréquente assidûment l'actrice et chanteuse israélienne Meital Dohan, 39 ans.

Le duo avait été repéré une première fois en soirée à Los Angeles au restaurant italien Dan Tana's, dans West Hollywood, et "a depuis été vu à plusieurs reprises en train de dîner dans des endroits intimistes" et même "en couple" à certains événements, signalent les sources du journal new-yorkais. "Ils se voient depuis quelques mois et semblent très heureux, commente l'une d'elles. Au départ, ils sont restés très discrets, mais à présent ils ne font plus de secret de leur relation."

Meital Dohan, star dans son pays d'origine où elle a reçu un certain nombre de distinctions, est connue d'une partie du grand public essentiellement pour son rôle dans la série Weeds, celui de Yael Hoffman, qui fait tourner la tête d'Andy (Justin Kirke) dans la saison 2, et a joué au cinéma dans Monogamy, un film de Dana Adam Shapiro. Elle est également à créditer d'une carrière dans la musique, marquée par des titres bien accueillis comme Yummy (Rami Afuni LMFAO), doté d'un clip... particulier, et On Ya (en duo avec Sean Kingston), deux singles extraits d'un album intitulé I'm In Hate With Love.

Al Pacino était cet été en tournage à Los Angeles (où vit Meital) du prochain film de Quentin Tarantino, le très attendu Once Upon a Time in Hollywood avec entre autres Leonardo DiCaprio et Brad Pitt. Père de trois enfants, il a précédemment vécu une longue histoire avec Lucila Solá. Le monstre sacré de la trilogie Le Parrain, de Scarface et autres Heat sera bientôt en France à l'occasion de deux représentations exceptionnelles au Théâtre de Paris. Seul en scène pour ces rendez-vous baptisés An Evening with Pacino qui ont suscité quelques remous en raison du prix élevé des places, il retracera son parcours au cinéma mais également sa carrière théâtrale "sous forme de confidences". "Grâce à un ami commun, Jean Reno, le rêve de Al Pacino va se réaliser enfin, a détaillé Richard Caillat, directeur général de la salle parisienne. Al Pacino est un fou de théâtre, avec une culture des grands textes. Il va jouer la carte de l'improvisation comme il l'a déja fait à Londres et Sydney avec des textes classiques, mais aussi des monologues de ses films. Les deux spectacles seront différents."