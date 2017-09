Alaia Baldwin, 24 ans et mannequin : La grande soeur d'Hailey s'est mariée !

Dans la famille Baldwin on demande Alaia, la grande soeur d'Hailey. Samedi 2 septembre, la jeune femme de 24 ans, qui est également connue pour être mannequin comme sa cadette de 20 ans, s'est mariée à celui qui partage sa vie depuis deux ans, le producteur et réalisateur Andrew Aronow.

C'est dans le comté de Westchester, à plusieurs dizaines de kilomètres au nord de New York, que les jeunes mariés ont prononcé leurs voeux. Photographiés lors de leur arrivée à Tarrytown, Alaia Baldwin et Andrew Aronow ont pris la pose bras dessus bras dessous avant de se dire "oui" pour la vie.

Quelques heures plus tard, le couple retrouvait sa famille et ses amis pour une grande fête célébrée dans le restaurant d'une ferme champêtre, le Blue Hill. Sur Instagram, la cousine de la mariée, Ireland Baldwin (21 ans, fille d'Alec Baldwin et Kim Basinger) a publié quelques clichés de cet heureux événement. Sur une photo où elle prend la pose avec la mère de la mariée, on apprend ainsi qu'elle a été choisie pour être demoiselle d'honneur au côté d'Hailey Baldwin. Sur une vidéo, Alaia Baldwin et Andrew Aronow sont également vus en train de découper leur gâteau de mariage.