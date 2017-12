Alain Chabat a confié un drôle de rôle à sa fille Louise dans "Santa & Cie"

Si vous connaissez un tant soit peu Alain Chabat, vous devez savoir qu'il aime bien faire des films en famille. Au sens large, cela veut dire avec ses amis, des Nuls à Jamel Debbouze en passant par Audrey Tautou, comme dans son prochain long métrage, Santa & Cie (sortie le 6 décembre). Mais cela veut aussi dire avec ses enfants. Par exemple, Louise, 28 ans.

Alain Chabat, qui incarne le papa Noël dans Santa & Cie, lui a en effet confié le costume d'un des principaux lutins. "J'ai organisé un casting, vu pas mal de gens dont Bruno Sanches, qui m'a épaté. Louise a passé des essais et j'ai vu ce qu'elle a fait. Je connais aussi sa bouille et je sais ce dont elle est capable, raconte à Version Femina le papa bienveillant mais exigeant. Je me suis dit : 'Bon ben oui, c'est ma lutine.' Et le travail été très agréable, très professionnel parce que j'avais vraiment l'impression de diriger une comédienne et non ma fille. J'avais juste besoin de lui dire 'Louise' et elle comprenait tout de suite ce que ce petite geste signifiait."

Ce n'est pas la première fois que Louise Chabat apparaît aux côtés de son papa. En 2012, elle était à l'affiche de Sur la piste du Marsupilami, et l'année suivante dans Les Gamins. Elle a également joué dans Amis publics et sera prochainement à l'affiche d'Actions !, avec Alban Lenoir et Jackie Berroyer. Quid de Lucie et Max, les deux autres enfants d'Alain ? La première a notamment été assistante dans le seconde équipe de réalisation de Prête-moi ta main, et Max a également joué les acteurs en apparaissant dans Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre et Didier, avant de devenir chef-électro – il a récemment opéré dans Sous le même toit, de Dominique Farrugia, ex-Nuls. Ça reste dans la famille.