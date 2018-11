Alain Chabat : Sa fille Louise se dévoile topless sur Instagram...

Louise Chabat, la fille d'Alain Chabat, est contente et le fait savoir !

Sur Instagram, la comédienne de 29 ans a exprimé sa joie après avoir constaté qu'elle était désormais suivie par plus de 10 000 personnes. Pour marquer l'occasion, la jolie brune a publié une photo d'elle topless en bord de mer avec ses bras qui cachent en partie ses seins. "Dimanche 11 novembre 2018 : On est 10 000 humains sur ce compte, les tétons des femmes sont toujours une menace dangereuse pour Instagram et les gens jettent encore leur paquet de clopes sur la plage. On a du boulot guys. PS : Merci", a-t-elle écrit en légende.

La dernière fois que l'on avait des nouvelles de Louise Chabat, c'était en juin dernier alors qu'elle racontait les coulisses de la 2e saison du Burger Quiz (TMC), émission animée par son père. Elle racontait alors sur son compte Instagram : "On a passé l'après-midi au Burger Quiz hier. On y passait nos aprèm quand on avait 13 ans. Madeleine de Proust à donf. Rien n'a changé. L'ambiance des plateaux a toujours quelque chose de magique. Inexplicable. Ça me rappelle mon enfance. Ça donne des papillons dans le ventre (...) J'admire la patience de mon père. Je sais pas comment il fait. C'était un bordel, l'enregistrement hier. J'avais l'impression de voir une maîtresse avec ses élèves insolents et indisciplinés. Je ne suis plus habituée au côté sans filtre et rebelle des Français, on ne s'en rend pas compte ! Ici, c'est la guerre. Ça se vanne, ça pète les buzzers, ça fait n'importe quoi, je suis en hallu !"

Dans Burger Quiz, les téléspectateurs ont récemment pu faire la connaissance de Max Chabat, le fils du réalisateur d'Astérix et Obelix : Mission Cléopâtre, lors d'un sketch très réussi sur la cigarette...

Burger Quiz, c'est chaque mercredi à 21h sur TMC !