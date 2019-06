Alain Chabat : Sa fille Louise, "sexy et monstrueuse", se dévoile très dénudée

Louise Chabat, la fille de l'incontournable Alain Chabat, n'a pas fait les choses à moitié pour fêter ses 31 ans.

Ce 18 juin 2019, celle qui se définit comme une "saltimbanque" et qui s'est lancée dans le coaching a publié une série de photos d'elle très sexy. Sur celles-ci, Louise apparaît très dénudée, ses formes à peine cachées par un ensemble noir transparent, tandis qu'elle arbore également des cache-tétons très cabaret.

"J'ai 31 ans aujourd'hui", a-t-elle écrit tout d'abord en légende avant de s'épancher plus longuement. "Cette série date de ma période burlesque où je rêvais d'être une pin-up. Je m'étais censurée de la poster jusque-là. Je me disais que maintenant que j'avais des patients, je ne pouvais plus me permettre de poster du cul, des grimaces ou des trucs trop intimes parce que j'ai appris ce métier à l'ancienne où l'on ne savait rien de son psy. C'était une figure neutre que l'on voyait à son cabinet, point barre. Et je ne connais personne dans la même position que moi aujourd'hui. Donc j'invente. Je fais mes consultations au téléphone et pieds nus à mon cabinet. Je crée mes stages de développement personnel de A à Z avec ce que je sens... Je vais remonter sur scène avec un spectacle qui me ressemble. Des gens m'ont dit qu'il fallait que je fasse attention à mon 'branding' en tant que coach mais non, j'ai pas envie de me réduire. Je suis multiple, c'est comme ça", a-t-elle expliqué.

Très en verve, la jolie Louise a ensuite décidé d'évoquer tout ce qui constitue une dualité chez elle. "Je suis la 'pute' & la madonne, je suis bienveillante & exigeante, chaleureuse et froide, bavarde parisienne & campagnarde, amoureuse & polyamoureuse, comédienne & indépendante, thérapeute & humaine, sauvage & sage, entrepreneure & artiste, vegan & passionnée de fromage, nomade & casanière, sexy & monstrueuse, féminine & masculine (...) Mais surtout : Chanceuse. Bénie. Reconnaissante"

En novembre dernier, Louise Chabat avait déjà gâté les internautes en prenant la pose topless pour célébrer ses 10 000 abonnés Instagram. "Dimanche 11 novembre 2018 : On est 10 000 humains sur ce compte, les tétons des femmes sont toujours une menace dangereuse pour Instagram et les gens jettent encore leur paquet de clopes sur la plage. On a du boulot guys. PS : Merci", avait-elle écrit en légende de sa photo sexy.